Globo troca divas

A vida de Isaurinha Garcia era projeto de minissérie na Globo para 2010. Era. A rivalidade entre as rainhas do rádio se estendeu para a televisão. A biografia da cantora, encabeçada por Maria Adelaide Amaral, perdeu espaço para outra voz de ouro da época, Dalva de Oliveira. Com vida folhetinesca, regada a bebedeira e escândalos - calma, essa não é Maysa -, Dalva será tema de microssérie que começa a ser gravada em outubro na emissora. "Fui para o Rio propor microssérie sobre a Isaurinha, mas na mesa do almoço, o Maurizinho Rocha (diretor musical da Globo) falou da Dalva e o Manoel Martins (diretor artístico) simpatizou com a ideia imediatamente", conta Maria Adelaide Amaral. Com direção de Denis Carvalho, a produção de apenas cinco capítulos tem estreia prevista para janeiro. O elenco ainda não foi escolhido, mas Maria Adelaide já iniciou pesquisas com material cedido por Yaçanã Martins, filha de Herivelto Martins, com quem Dalva foi casada. Os dois também fizeram parte de um trio. Com o fim do casamento, veio uma série de barracos e ofensas públicas, prato congelado à espera de uma série na TV.