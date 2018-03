Globo segura Fausto

A Rede Globo não esperou as primeiras baixas oficiais na guerra do domingo entre SBT e Record - que teria acertado a contratação de Gugu Liberato por um salário mensal de R$ 3 milhões - e renovou o contrato de Fausto Silva até 2017. O anúncio oficial será feito semana que vem, após uma derradeira reunião entre Otávio Florisbal, diretor geral da Globo, e o apresentador. A assessoria de Faustão, que está na Globo desde 1989, não nega nem confirma, mas segundo fontes da emissora, ele receberá R$ 5 milhões mensais, a maior cifra da televisão brasileira. O novo contrato é dois anos mais longo que o atual, que acaba em dezembro e foi assinado em 2005. A Globo está preocupada com o assédio dos concorrentes, especialmente de Silvio Santos, que procura uma opção para ocupar o vazio a ser deixado por Gugu aos domingos. Desde o ano passado, a Globo vem atendendo a todos os pedidos do apresentador. O programa, antes feito só no Rio, passou a ser realizado em sistema de rodízio com São Paulo - um lá, outro cá. Faustão também foi autorizado a deixar alguns programas gravados para poder viajar aos fins de semana.