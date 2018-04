Globo se vira nos 30

Manter audiência na casa dos 30 pontos está cada vez mais difícil. Veja bem, 30, não 40 ou 50 pontos como se ouvia dizer até poucos anos atrás. Segundo medição do Ibope na Grande São Paulo, a Globo, emissora líder, tem bem menos programas com médias acima de 30 pontos do que tinha há um ano. Levantamento do Ibope entre janeiro e abril deste ano mostra que a rede mantém atualmente três - aliás, apenas duas em fevereiro e março - atrações com médias acima de 30 pontos de audiência, segundo medição na Grande São Paulo. Em fevereiro deste ano, Caminho das Índias (33,7 pontos) e Big Brother Brasil 9 (32,4 pontos) ficaram acima dos 30 pontos de audiência. Em fevereiro do ano passado, a emissora possuía quatro atrações com médias acima desse patamar: Jornal Nacional ( 33, 9 pontos), Duas Caras (41,8), Beleza Pura (31,5) e BBB 8 (39,1). A Globo, por meio de sua assessoria de imprensa, alega que a comparação entre 2008 e 2009 no período de janeiro a abril aponta queda no total de TVs ligadas (share) - de 63% para 60%. "Essa queda acabou impactando na média geral dos programas", explica a emissora.