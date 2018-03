Globo renova elenco

Escalar um elenco com atores que nunca tenham feito TV, mas que já sejam gabaritados pelos palcos ou pelo cinema: eis um dos propósitos de Tudo Novo de Novo, seriado que a Globo lança em abril, no pacote da programação 2009. A ideia partiu da diretora do título, Denise Saraceni. Exemplo da proposta da diretora é Daniela Piepszyk, a menina que encantou grandes plateias ao driblar os garotos do Bom Retiro no filme O Ano em Que Meus pais Saíram de Férias, de Cao Hamburger. Além de Daniela, o novo seriado contará com veteranos do teatro como Marcelo Spektor, Cristina Flores e Paula Braun. Apresenta-se ainda o pequeno Matheus Gabriel, de 7 anos. O casal protagonista, no entanto, foge a essa regra, sob os créditos de Júlia Lemmertz e Marco Ricca (Miguel). Ela, arquiteta, 40 anos, dois filhos e dois casamentos desfeitos; ele, engenheiro, 43 anos, separado, com uma filha. O mote do enredo é o processo de recomposição de uma família, com direito a ex-maridos, ex-mulheres, enteados, meios-irmãos e toda a bagagem de sonhos e frustrações acumulada até ali.