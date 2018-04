Globo reavalia séries

O mau desempenho de A Pedra do Reino no ibope não inibirá a produção dos próximos títulos do projeto Quadrante, de Luiz Fernando Carvalho. Mas a direção da Globo há de acompanhar com mais atenção os títulos a seguir. Dom Casmurro, por exemplo, próximo Quadrante, será feita no Rio, o que já torna sua supervisão mais acessível do que um trabalho no sertão paraibano, como aconteceu com A Pedra. Não que a Globo tenha perdido a confiança no diretor. Mas, depois daquela Pedra, a ordem é manter um olho extra no seu vanguardismo. O caso é que nem Hoje É Dia de Maria nem A Pedra do Reino somaram custos exorbitantes de produção. Mais salgadas são as cifras das macrosséries de temáticas históricas de janeiro, como JK, Mad Maria e Amazônia. São produções que assumem ritmo de novela, mas com locações fora do comum e menor número de capítulos para diluição de custos. O cancelamento da série sobre Maurício de Nassau, portanto, planejada para janeiro de 2008, não é casual. Faz parte de uma avaliação que poderá atingir os janeiros e os projetos a seguir. O formato vem sendo repensado e pode sair de linha.