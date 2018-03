Globo faz estoque Rede grava sem data para ir ao ar A Globo vai estocar atrações. A nova ordem na emissora é produzir alguns programas sem data certa para ir ao ar. Calma, nem tudo será assim. Segundo o diretor-geral de Entretenimento da Globo, Manoel Martins, o objetivo da emissora é agrupar produtos que não pereçam em um prazo maior de tempo, para tê-los como curingas na grade de programação sempre que necessário. "Séries mais curtas, musicais e até programas de uma única edição podem ser gravados com antecedência e estocados para entrar na hora mais adequada", conta Martins. "Nem sempre existe aquela urgência de gravar e colocar no ar. Com Som & Fúria foi assim. Gravamos a série muito antes de exibi-la." O estoque da Globo conta agora com a nova temporada de Por Toda a Minha Vida, programa musical comandado por Fernanda Lima. Entre as novas edições, já prontinhas, estão homenagens a Cazuza, Cássia Eller e Luiz Gonzaga. "Esse é o tipo de programa que pode ter exibição esporádica e em datas mais oportunas", fala Martins. "Mas tudo o que for estocado tem garantia de ir ao ar, nada lá será jogado fora."