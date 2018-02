Globo de Ouro de Ledger vai para sua filha O Globo de Ouro concedido postumamente a Heath Ledger por sua interpretação do Curinga no filme Batman - O Cavaleiro das Trevas ficará para a filha do ator, Matilda, de 3 anos, informou ontem a mãe do artista à revista People. Sally Bell, entrevistada em casa, em Perth (Austrália), disse que, quando soube do prêmio concedido em Los Angeles no domingo, não conteve as lágrimas. "É um fantástico legado para a filha. No futuro, Matilda poderá ouvir muita gente falar sobre o talento (do pai) e o respeito que tinham por ele no mundo do cinema", disse Sally. Ledger morreu em 22 de janeiro de 2008, aos 28 anos, por causa de uma overdose acidental de remédios.