Globo ajusta o áudio

Sabe aquela sensação de que o volume de sua TV muda quando entra o intervalo comercial? Esse é um dos entraves de uma nova tecnologia de áudio que chega à TV: o áudio 5.1, ou áudio HD, que já aparece timidamente em transmissões esportivas em HD da Globo. Muito potente, o som em HD é transmitido por vários canais de áudio ao mesmo tempo, diferentemente do áudio comum na TV, o estéreo (transmitido por dois canais). Em um jogo de futebol com áudio HD, por exemplo, além do Galvão Bueno, você escuta ao fundo os gritos da torcida - incluindo os xingamentos. O problema é que as campanhas publicitárias ainda não utilizam essa tecnologia, o que acarreta uma diferença ainda maior de som na passagem da atração para o break. "Estamos estudando para minimizar isso no ar", informa o diretor de Engenharia da Globo, Fernando Bittencourt. Apenas quem tem uma TV moderna, com saída de áudio 5.1 e mais um home teather consegue captar toda a potência desse som. Utilizada inicialmente em esportivos e musicais, a tecnologia deverá ser estendida ao restante da grade da Globo.