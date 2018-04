Gilles Lelouch, o melhor amigo do gângster

Irmão do também ator Philippe Lellouche, Gilles não tem nenhum parentesco com o diretor Claude Lelouch. Não é só um L que os separa. Lelouch é de ascendência libanesa; Gilles, italiano e irlandês. "Por isso tenho essa cara", diz. Gilles Lellouch esteve na cidade integrando a delegação que veio para o 2º Panorama do Cinema Francês. Tinha dois filmes no evento. Um deles era Paris (leia acima), no papel de um feirante mulherengo. O outro, O Inimigo Público Nº 1. O astro do segundo é Vincent Cassel, que chegou a dar uma entrevista para o Estado dizendo - "Mesrine sou eu." Assista ao trailer de Inimigo Público n.º 1 No início, a biografia do gângster Mesrine, que viveu sua vida criminosa sob os holofotes, era um projeto de Barbet Schroeder, que foi substituído por Jean-François Richet na direção. Cassel, como protagonista, recebeu o César, o Oscar da França. Gilles faz seu amigo, Paul. O filme, sucesso de público e crítica, compõe um díptico, como os dois filmes de Clint Eastwood sobre Iwo Jima e os dois de Steven Soderbergh sobre Che. O Inimigo Público estreia hoje e depois virá o segundo. Gilles Lelouch vem esculpindo uma carreira de durão, nas pegadas de astros lendários como Jean Gabin e Lino Ventura. Ambos foram dirigidos por Henri Verneuil, que serviu de modelo para o alemão Tom Tykwer em Trama Internacional. "Era um grande diretor que a síndrome da nouvelle vague impediu de obter reconhecimento", dispara Gilles. Ele esperava fazer um papel em Mesrine. Seria o típico ?bad boy?, que entra em cena para distribuir tiros e porradas. "Jean-François cortou minha onda. Deu-me um personagem muito mais complexo e nuançado. Tenho de lhe agradecer por isso", diz Gilles. Na verdade, ele é um ?durão? de coração mole. Em Paris, humilha a colega de trabalho e amante. "Foi difícil de fazer", confessa. Serviço Inimigo Público n.º 1 - Instinto de Morte (Mesrine: L?Instinct de Mort, Canadá-Fr-It/ 2008, 113 min.) - Ação. Dir. Jean-François Richet. 14 anos. Cotação: BomI