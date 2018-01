Gilberto Gil retoma em Montreux turnês pela Europa

O ministro da Cultura, Gilberto Gil, voltará a fazer suas turnês pela Europa em julho. No início desta semana, os organizadores de um dos principais eventos do calendário musical do Velho Continente - o Festival de Jazz de Montreux - anunciou seu programa e confirmou a presença de Gil no palco aos pés dos Alpes. Gil já esteve em mais de dez ocasiões em Montreux e sua primeira participação, nos anos 70, o convenceu a seguir com a carreira de cantor. O Festival, porém, agora quer tirar proveito de o músico estar no Planalto para obter um apoio oficial para a realização do evento no Brasil. Montreux quer organizar já em 2009 um festival na Bahia, similar ao que ocorre na Suíça. Nos anos 90, o projeto de levar Montreux ao Brasil não passou de uma edição, em São Paulo. Sem apoio, a iniciativa não foi adiante. Além de Gil, Montreux anuncia que contará com a presença neste ano de João Bosco, Milton Nascimento, Asa de Águia e Elba Ramalho. Um barco com música brasileira também sairá da costa do Lago Leman e um trem subirá os Alpes embalado com MPB para quem quiser aproveitar o cenário dos picos nevados. O programa dedicado ao Brasil ainda é completado por uma noite inteira dedicada ao forró. Chico César e Dominguinhos estarão no palco, além do francês Richard Galliano, considerado um dos melhores acordeonistas do mundo e que agora faz parte dos músicos que farão uma promoção do forró pela Europa. Entre os astros internacionais, Montreux contará com a presença de Quincy Jones para comemorar seus 75 anos de idade com toda uma orquestra. Buddy Guy, Davel Crawford, Robert Cray, Deep Purple, Chick Corea, Paul Simon e Lenny Kravitz já confirmaram presença no festival. Montreux ocorre entre os dias 4 a 18 de julho.