Gilberto Gil aporta no Rio e deixa a coisa correr solta

Depois de viajar pela Europa, a Banda Larga de Gilberto Gil aporta no Rio nesta sexta-feira. Como Gil prometera, as filmagens e as fotografias com máquinas digitais e telefones celulares (e a divulgação delas) foram totalmente liberadas - e o público aproveitou: pelo menos 75 fotos e 80 vídeos realizados durante as apresentações foram contabilizados. Resta saber como os fãs brasileiros vão se comportar diante da boa nova. ''''Não creio que seja um fenômeno ou um conjunto deles, sobre os quais se queira ou deva ter algum controle'''', disse o compositor ao Estado por e-mail, na semana passada. ''''Uma das características desses processos de convergência digital é a reprodução, a contaminação viral, em que não se controla nada; ao contrário, deixar a coisa solta é parte da experiência. Os mais de 80 vídeos jogados no YouTube dão uma noção de como a bola de neve vai se formando.'''' Antes de a turnê começar, há um mês, ele havia dito que a experiência no exterior seria um teste. Sempre aberto ao novo, o músico parece ter gostado bastante do que viu do palco. ''''Foi uma novidade, com o público reagindo bem aos apelos à interatividade. Isso tem sido uma novidade para todos nós.'''' A largada da Banda Larga foi dada na cidade de Agadir, no Marrocos, no dia 7 de julho. Em seguida, o show passou por 16 cidades espalhadas por Portugal, Espanha, Itália, Suíça, Finlândia e França e pelos Açores, tendo feito parte de alguns festivais de música. No Rio, as apresentações serão amanhã e no sábado, no Circo Voador, na Lapa. Nos dias 16 e 17, chegarão ao Citibank Hall, em São Paulo. Não se trata propriamente de uma turnê brasileira - por enquanto, são só as duas capitais, mas outras cidades poderão ser percorridas se a agenda como ministro da Cultura permitir. As férias do ministério acabam, oficialmente, nesta quarta-feira. Nos shows, Gil promete cantar ''''três ou quatro'''' inéditas. Das que compôs recentemente, ele enviou ao Estado Olho Mágico, escrita na semana passada especialmente para o programa Retrato Celular, do Multishow, dirigido por Andrucha Waddington. No e-mail, Gil garantiu que lança disco novo ainda este ano. E respondeu às críticas que vem recebendo por conta da liberação da música Pela Internet para uma propaganda do Itaú - a fundação do banco já recebeu verba do ministério, através de leis de incentivos fiscais: ''''Quem cedeu a música foi o artista, na esfera restrita de sua profissão, e o ministério não tem nada a ver com a questão.'''' Letra Inédita OLHO MÁGICO, COMPOSTA POR GIL NA SEMANA PASSADA Piolho, piolho Você quer ver um piolho No pêlo da minha púbis No pêlo da minha púbis Que olho, que olho Você pensa que tem olho Você pensa que tem olho Que tem olho de olho mágico Você quer me ver vivendo Algo patético ou trágico Você pensa que estou no big brother Você pensa que eu seria um grande irmão Você pensa que eu estou fora de moda Porque ainda considero a solidão Que molho, que molho Quer ver o dente de alho Quer ver o dente de alho Refogando o meu repolho Quer alho, quer alho, Quer pimenta malagueta Quer que eu chupe uma chupeta Quer que eu imite um zarolho Quer meu álbum de retratos Remexer minha gaveta Arrumar o meu armário Refazer meu guarda-roupa Andar na minha lambreta Você quer a rima fácil Como se eu fosse um poeta De proveta ou de prancheta Que saco, que saco Como se isso fosse um naco Como se isso fosse a nesga Como se isso fosse a fresta Que saco, que saco Como se isso fosse um jeito De você bisbilhotar Meu silêncio ou minha festa Eu estou lhe dando tudo Eu estou me dando todo O meu celular me cola Inteirinho em seu roteiro Não precisa me editar Filmei tudo o tempo inteiro Quero ver quem vê primeiro Até onde eu vou chegar Primeiro, primeiro Quero ver quem vê primeiro Até onde eu vou chegar Até onde eu vou chegar