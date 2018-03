Giannotti lança livro no Centro Maria Antonia Hoje, às 20 h, durante a inauguração do novo ciclo de exposições do Centro Universitário Maria Antonia (Rua Maria Antonia, 294), o artista Marco Giannotti lança o livro Breve História da Pintura Contemporânea, pela Editora Clarividade. Ao mesmo tempo, o pintor abre no local a mostra Quadrante, formada por uma série fotográfica. Além de Giannotti, o ciclo de mostras do Maria Antonia, em cartaz até 31 de maio, apresenta, em sua sala principal, obras de Wesley Duke Lee, Luiz Paulo Baravelli, Carlos Fajardo, Frederico Nasser e José Resende, feitas nos anos 60, e exposições de Lia Chaia, Beatriz Toledo e Helena Martins-Costa.