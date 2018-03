Gestual do ator em palestra de Emílio Fontana O diretor e professor Emílio Fontana apresenta hoje, às 18h30 na Livraria Cultura, palestra intitulada Gesto Precedente: Woyzeck, à Procura de um Sentido para a Vida. O tema é o gestual do ator a partir de pesquisa realizada para a montagem do texto de Georg Büchner, Woyzeck, da Cia. Teatro Puro de Simples, que cumpriu temporada em 2001 no Teatro Sérgio Cardoso. A palestra terá como suporte cenas do espetáculo registradas em DVD, exibidas em sessões de 30 minutos a cada 15 de explanação. A participação é grátis. A Livraria Cultura fica na Avenida Paulista, 2073, tel. 3170-4033, site.