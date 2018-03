George, o ginecologista de Elaine Elaine e George juntos novamente? Para os órfãos de Seinfeld, o último episódio da 3.ª temporada de The New Adventures of Old Christine será para matar saudades. Julia Louis Dreyfus vai receber em sua série o ex-colega Jason Alexander. O ator será o ginecologista de Christine. Ele vai deixar a personagem de Julia louca ao dizer que a menopausa está chegando. No ar dia 11, às 20h30, no Warner Channel.