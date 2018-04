Gente como a gente, é este o segredo da diretora Agnès Jaouï tem resistido a Hollywood, que tenta seduzi-la para filmar nos EUA ou a autorizar o remake de obras como O Gosto dos Outros. Ela confessa que não conseguiria dirigir em inglês. Quando fala na importância do som em seu cinema - e na captação do som direto -, está assinalando uma característica decisiva do que faz. Trailer de Enquanto o Sol Não Vem É um diretora francesa, falando sobre franceses. Boa parte do encanto de Enquanto o Sol Não Vem decorre justamente dessa maneira de olhar a casa, a vida familiar, a província, com seu universo de fachada. Algumas cenas são exemplares. A própria Agnès faz Agathe, feminista que concorre a um cargo público. Como mulher de sucesso, ela é solicitada a integrar uma série que o jornalista Michel (Jean-Pierre Bacri, corroteirista do filme) realiza para TV. Bacri tem um parceiro, Karim (Jamel Debbouze), tão talentoso cinegrafista quanto atrapalhado. Eles fazem toda uma gravação que não dá certo. O incidente é estopim para que velhas questões aflorem. Karim é argelino, filho da doméstica que ainda serve à família de Agathe e ele acha que sua mãe foi sempre pouco valorizada. O filme quer falar de tudo - relações sociais, políticas e humanas. Em Questão de Imagem, Agnès já colocou em discussão a civilização da imagem, que olha e valoriza as pessoas pelo exterior. O que é dito é quase sempre tão importante quanto o interdito. Temos a mulher de sucesso e as outras que não parecem tão bem-sucedidas. É um filme em que a câmera não se mexe muito e o diálogo tende a concentrar o interesse. Como os atores são ótimos, e perfeitamente integrados, o espectador quer saber tudo sobre essas pessoas. São reais, verdadeiras. É o segredo de Agnès.