Gêmeas atletas viram VJs na MTV

Como é de praxe nessa temporada, a MTV testa novos VJs em sua programação de verão. A aposta da vez são as gêmeas, atletas de nado sincronizado, Bia e Branca Feres, que estréiam na emissora musical abrindo o Verão MTV, com o Dicas de Verão. A temporada de atrações que descem a serra começa a ser gravada em dezembro em Jurerê, Florianópolis. "Apenas um programa será gravado em Maresias, em São Paulo, o restante será todo em Florianópolis", conta a diretora de Programação da MTV, Cris Lobo. "Gostamos de lançar caras novas nessa época e achamos que essas gêmeas têm grande chance de emplacar na programação fixa da emissora, depois do verão." Outra VJ nova da temporada é Titi Müller, que comandará ao lado de Kika o Uh La lá. O programa é uma espécie de bate-papo de amigas sobre sexo, em uma tendinha armada na praia. O público poderá participar com dúvidas, usando uma máscara de Paris Hilton para evitar constragimentos. Lobão e João Gordão também colocam sunga e chinelão. Lobão apresenta na praia o Pocket Show, formato similar ao Luau MTV, sempre com convidados em um show acústico. Já João Gordo entrevista famosos em seu Gordo Chic Show. O MTV Praia, programa diário e ao vivo que costura a programação de verão será comandado por Penélope. E Marcelo Adnet deixa o seu quarto da bagunça e se perde pela areia fazendo entrevistas e musicais ao lado de seu companheiro, Kiabbo, no Arrastão do Adnet. O Verão MTV estréia no dia 12 de janeiro.