Gastronomia prima por harmonização com vinho As viagens deixam sempre fortes lembranças. E a gastronomia costuma ocupar um lugar de destaque entre elas, em especial após uma bela estada numa estação de esqui. Os restaurantes dos hotéis costumam oferecer bons cardápios, executados por ótimos cozinheiros. Além disso, nas cidades próximas, sobram lugares para experiências saborosas. Em Portillo, a arte da eno-gastronomia é quase tão importante quanto o esqui. O chef Rafael Figueroa, há mais de 20 anos no comando da cozinha do hotel, se empenha em pesquisar, experimentar e inovar. O resultado são ótimas receitas chilenas e internacionais já harmonizadas com os melhores vinhos do Chile. Fora do hotel, uma boa pedida é o restaurante Tio Bob?s. Encravado no alto da montanha, alia boas refeições ao cenário incomparável da Laguna del Inca e da Cordilheira dos Andes. Os gourmets mais exigentes podem saborear requintados pratos de inspiração italiana, mediterrânea e japonesa no Valle Nevado. Mas, se der vontade de um simples sanduíche, não faltam opções. Uma passada pelos bares pode ser interessante também. O Valle Lounge, ao lado do Hotel Valle Nevado, com música ao vivo, é um convite para relaxar após um dia agitado na neve. O Puerta del Sol (no hotel de mesmo nome) traz uma variedade de aperitivos e seleta carta de bebidas. Conta com um cybercafé e mesa de bilhar. As tacadas também são o forte do Três Puntas, que tem karaokê. Para uma vivência mais refinada, vá ao La Fourchette Dòr, no Hotel Valle Nevado. Peça um prato francês mediterrâneo para curtir o ambiente agradável e a vista dos Andes e das pistas. Já o ponto certo para combinar boas massas e vinhos é a La Tratoria, no Hotel Puerta del Sol. No jantar, funciona o sistema "pastamanía", em que o cliente escolhe os ingredientes e os chefs fazem o prato. Em Ushuaia, na Patagônia argentina, a dica é aproveitar o almoço para conhecer o Llanos Del Castor (no La Hoya). O carro-chefe é o cordeiro fueguino al asador (assado na lenha). A região é famosa ainda pelas trutas, salmões e centollas (caranguejos gigantes).