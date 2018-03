Gastão Tojeiro dá início ao ciclo de 2009 A Gastão Tojeiro abre a temporada 2009 com o Ciclo Inéditos Contemporâneos, que apresenta a nova produção de autores consagrados e revelações da dramaturgia brasileira. Gratuito, o ciclo ocorre no Teatro Maria Della Costa (tel.: 3256-9115), às segundas-feiras, às 21h. A estreia é hoje com a peça Tome Seu Café Antes que Esfrie, de Analy Alvarez, encenada pela própria autora. Entre os autores desta temporada estão Chico de Assis, Samir Yazbek, Evaldo Mocarzel, Mário Bortolotto, Antônio Rocco, Leo Lama, Zé Carlos de Andrade, Gabriela Melão, Rachel Ripani, Marcelo Soler, Marcus Cardelíquio, Will Damas.