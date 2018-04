Garota de 16 anos desafia os tabus de país desigual A violência e a desigualdade social dividem Nova Délhi nos anos 1990. Nesse ambiente, Anamika, ou Babyji, de 16 anos, descobre o mundo dos desejos. Moradora de um bairro de classe média alta, ela é a melhor aluna da sala em física quântica. É também aquela que desafia os tabus de uma sociedade rígida, ao seduzir uma divorciada, a empregada doméstica da família e a colega de classe mais desejada pelos jovens. Diante de um amigo do pai, ela se insinua como uma lolita. Ganhador do Lambda Literary Award (2005) e do American Library Association?s Stonewall Award (2006), Babyji é a estreia no Brasil da indiana Abha Dawesar. A tradução do original em inglês é de Luis Manuel Louceiro.