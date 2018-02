Ganhando o mundo A garotada mais nova, que já gostava da Turma do Júlio na TV, pode curtir de perto seus personagens no espetáculo Cocoricó, uma Aventura no Teatro, onde as aves mais famosas da telinha ganham um luxuoso espetáculo, sob a direção de Fernando Gomes. Serviço Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 569, tel. 3472-2229. Sáb., 16 h; dom., 11 h e 16 h. R$ 40. Até 29/3