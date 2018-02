Ganhadores da 59.ª edição do Emmy A série Família Soprano ganhou ontem o prêmio de melhor série dramática do 59º Emmy Awards, o Oscar da TV americana. Família Soprano, que teve neste ano sua sexta e última temporada, recebeu 15 indicações, mas ficou com apenas três prêmios (série, roteiro e direção). O prêmio de melhor série cômica foi para 30 Rock, batendo a favorita Ugly Betty, que levou as estatuetas de atriz de comédia para America Ferrara e direção, Richard Sheppard. Ricky Gervais, da série Extras, foi escolhido como ator cômico, e Helen Mirren, considerada a melhor atriz por seu trabalho em Prime Suspect: The Final Act. A lista completa está em www.estadao.com.br.