Gambarini abre série de jazz no Bourbon Street A cantora de jazz Roberta Gambarini, que cancelou sua vinda ao TIM Festival em novembro, por problemas de saúde, volta a cantar no Bourbon Street Music Hall. A apresentação está marcada para o dia 23, quando dividirá o palco da casa com o trompetista Roy Hargrove, abrindo a série de shows Jazz Nights. Roberta e Hargrove já fizeram show juntos no mesmo Bourbon em 2004. Agora volta com muito mais prestígio na bagagem. Italiana radicada nos Estados Unidos, ela tem sido comparada às grandes divas do jazz, como Ella Fitzgerald e Sarah Vaughn. Os ingressos para seu show custam R$ 95. Informações: (11) 5095- 6100.