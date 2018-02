Galvão Bueno repreende por bonés piratas Rendeu 8 pontos de média e 15 de pico o Pânico de anteontem, tendo a Dança do Siri by Galvão Bueno como trunfo do dia. Os dados são do Ibope na Grande São Paulo. Por sete minutos, durante a campanha Dança, Galvão, a RedeTV! ficou na vice-liderança. Galvão mostrou-se bem-humorado para livrar-se de Vesgo e Ceará, mas não perdeu a chance de constrangê-los ao alertar para o boné fake da Ferrari que ambos usavam. Vesgo justificou: ''''É o que a gente pode comprar.'''' E Galvão rebateu: quem vai até Monza não tem condições de comprar um boné oficial?