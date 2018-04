Galpão exibe técnica, mas falta vigor

Este ano o grupo mineiro Galpão completa 25 anos e faz em São Paulo uma curta temporada apresentando Pequenos Milagres. Sendo um coletivo de vocação autoral, alterna peças de autores prestigiados e textos escritos especialmente para as circunstâncias vividas pelos artistas. É deste último tipo o espetáculo comemorativo do primeiro quarto de século vivido pelo grupo. Inspirado em depoimentos selecionados pelo grupo e retrabalhados literariamente por Paulo de Moraes e Maurício de Arruda Mendonça, o espetáculo mobiliza duas situações em que têm importância a circunstância histórica. Sintomática do isolamento e do atraso-sanitário do País, há a história de um moleque que tem de vir do interior até São Paulo para obter um diagnóstico de hidrofobia. Outro caso rememora o mau pedaço dos expedicionários brasileiros da FEB, um episódio em geral minimizado pela historiografia porque as perdas brasileiras parecem insignificantes diante da catástrofe da 2.ª Guerra Mundial. Dois outros relatos, atemporais e universais, focalizam a carência material de uma jovem e a miséria emotiva de um casal. Nos quatro episódios há, como elemento comum, um núcleo a ser decifrado e é esse significado que torna contínuas narrativas aparentemente tão diversas. Em cada história, há uma ocorrência de ordem psíquica afetando o sentido da trama e o futuro da personagem. Ao todo, o conjunto se assemelha, graças a esse elemento de metarmofose operada no interior da personagem, a uma antologia reunindo incidentes extraordinários ou francamente maravilhosos. Aliás, o método de coleta, antes do tratamento dramatúrgico, deve ser responsável pelo relevo do acontecimento incomum: ninguém conta o que viveu e ouviu se não acreditar no caráter inédito da experiência. Pessoas inteiramente ordinárias, na verdade, só existem na imaginação ficcional e, em geral, exigem um tremendo esforço de composição. Dos atores de Galpão também se exige, neste espetáculo, esforço para indicar que se tratam de ocorrências excepcionais na vida de pessoas absolutamente comuns. Para tanto, a direção de Paulo de Moraes recobre o espetáculo de uma pátina de gravidade ausente nos espetáculos que o Galpão apresentou em São Paulo até hoje. Mais lenta, quase achatada contra o fundo de palco, esta encenação vai emergindo de uma pilha de contêineres esverdeados. Há uma melancolia visual colaborando para compensar uma vivacidade habitual dos intérpretes do grupo. Quase sempre visível através das composições em espetáculos anteriores, em razão da preferência pelas formas épicas, os atores estão desta vez mais ''''dramáticos'''' e menos individualizados. Tornam-se algo mais salientes quando a narrativa permite a irrupção de um componente lírico. Mas a contenção de vozes e movimentos, o ritmo mais lento, sobretudo, a interferência da trilha sonora orquestral, cavando hiatos de tempo e sugerindo ressonâncias, contradizem a singeleza das narrativas. Trupe de muitos talentos, mas com um estilo próprio, o Galpão atingiu um patamar técnico acima do comum entre os mais importantes conjuntos teatrais do brasileiros. Tem uma fisionomia tão bem definida que pode ser reconhecida sob diferentes diretores e em um repertório bastante variado. E, talvez função da experiência com o teatro narrativo, mantém com o público um entendimento cordial e francamente sedutor. São traços permanentes que estão presentes na composição e na forma de desempenho de Pequenos Milagres. Neste, como nos espetáculos anteriores, a platéia reage a um contato renovado e familiar, como se estivesse dando continuidade a um diálogo íntimo. Em parte é fato, porque há anos o grupo visita esta cidade, mas em parte a sensação de intimidade está implícita na linguagem desses artistas que se endereçam frontalmente aos espectadores. Exatamente porque o grupo sabe tornar-se familiar e imprimir à comunicação teatral a aparência de franqueza - truque que dá muito trabalho e exige verdadeiros malabarismos formais -, esses milagres poderiam tornar-se um pouco mais exibidos, claros e vigorosos. Afinal, o Galpão escolheu estas histórias e não outras. Deve ter deixado de lado tragédias de arrepiar os cabelos e dramas mexicanos. Milagres pequenos não precisam de violinos em surdina.