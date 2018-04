Galpão espelha seu tempo no palco Êta trem bom sô! É o Grupo Galpão que mais uma vez vem de Belo Horizonte para a cidade trazendo um novo espetáculo com o qual comemora 25 anos de existência de uma trajetória premiada, nacional e internacionalmente. Pequenos Milagres, a montagem dirigida por Paulo de Moraes que estréia hoje para convidados no Teatro Anchieta, tem uma origem bem diferente das demais já criadas por esse grupo, que possui como marca registrada uma admirável capacidade de renovar-se sem perder a identidade. Em 2006 o Galpão lançou a campanha Conte Sua História por meio da qual convidava as pessoas a enviar cartas ao grupo narrando uma história real e surpreendente, um ''''pequeno milagre'''' cotidiano. Receberam cerca de 600 cartas. Entre elas, foram selecionadas 50 sobre as quais os atores, diretor e o dramaturgo convidados, Maurício Arruda Mendonça, trabalharam em workshops. Depois de muito trabalho, quatro delas inspiraram o texto final de Pequenos Milagres (leia ao lado). ''''Queríamos histórias simples, de pessoas comuns, vividas no dia-a-dia, sem tom espetacular, mas que fossem colhidas no momento em que um acontecimento transforma a vida, mesmo não sendo extraordinário'''', diz Paulo de Moraes. Uma vez escolhidas, essas pequenas narrativas foram ampliadas, retrabalhadas e potencializadas em cena. Num mundo que valoriza o espetacular, a celebridade, o desafio era revelar a poética do acontecimento simples, cotidiano, com seus conflitos, sonhos e dores. A idéia foi sugerida por Paulo de Moraes a partir do desejo manifestado pelos atores do Galpão de criar seu novo espetáculo na chave realista. ''''É uma linguagem que pede veracidade na interpretação e profundidade na criação do personagem'''', observa o ator Chico Pelúcio. O risco sempre presente quando se opta por história confessionais e cotidianas é cair no pueril. Por outro lado, o risco da linguagem realista e escorregar para a ''''naturalice''''. A julgar pelo ensaio de Pequenos Milagres visto pelo Estado em Belo Horizonte, o grupo escapou dessas armadilhas. As histórias captadas pelo grupo foram recriadas no palco. ''''A simples potência que é a vida condensada no tempo teatral por si só já extrapola o natural para uma outra dimensão'''', diz Pelúcio. Os que já conhecem o Galpão vão reconhecer ali a poética do grupo, por exemplo, no recurso que traduz o fato de o menino viajar de ônibus: ele carrega nas mãos um ônibus em miniatura. Do mesmo modo, um simples guarda-roupas, na história da mulher que sonha com um vestido, desejo de infância, transforma-se em objeto quase mágico: nele, podem caber um pai e uma mãe, uma vizinha generosa habita suas prateleiras e em suas gavetas cabem dores e sonhos. ''''Todo o trabalho foi feito no sentido de ampliar e potencializar as histórias'''', diz Paulo de Moraes. E não só pelos recursos cênicos, mas também nos conteúdos. Ele cita como exemplo disso a relação entre os pais da menina do vestido, vividos por Chico Pelúcio e Simone Ordones. ''''Sobre isso, na carta, só tinha uma frase - ''''meu pai e minha mãe tiveram uma separação traumática'''' -, mas entendemos que seria impossível compreender a personalidade daquela personagem que se constrói a partir dessa relação, sem recriar essa separação.'''' O resultado é que o público consegue compreender a divisão interna da garota com relação aos pais, duas pessoas de comportamento muito diferentes e, mais que isso, quanto ela tem de cada um deles dentro de si mesma. Realismo pede sutilezas na interpretação. Uma coisa é, num momento de dor, um ator cantar uma música para expressá-la ou olhar diretamente para o público e dizer: o personagem sofre. Outra é expressar essa dor. ''''É preciso captar a alma do personagem'''', diz Pelúcio. Quem conhece o Galpão sabe de sua facilidade com a linguagem épica, farsesca, cômica. Daí o desafio de mergulhar no realismo. ''''É possível traçar um tipo de forma mais superficial, mas um personagem pede profundidade. Paulo de Moraes foi muito importante nesse processo, conduziu muito bem o grupo'''', diz Chico Pelúcio. ''''Antes de mais nada, são atores talentosos, disciplinados, e era desejo deles mergulharem no realismo, que exige mais contenção e concentração dramática. As dificuldades foram naturais, mas o processo flui muito bem.'''' Curiosamente, Pelúcio chama atenção para a diferença de abordagem musical como elemento importante nessa criação. Na maioria dos espetáculos do Galpão, a música é parte integrante da narrativa, tem função dramática e a trilha é executada ao vivo pelos atores, recurso bastante comum na linguagem épica característica do grupo. ''''Paulo de Moraes tem um abordagem bem diferente do universo sonoro do espetáculo, a música cria atmosferas, efeitos, interferências'''', diz Chico Pelúcio. Depois de pedir aos brasileiros que narrassem suas histórias, o Grupo Galpão as devolve na forma de poesia cênica e, assim, faz do palco o que ele sempre almeja ser - o espelho da gente de seu tempo. O Pracinha da FEB Curiosamente, foi enviada por uma mulher, Thereza Alvarenga, a carta que inspirou essa narrativa sobre o reencontro de um soldado da Força Expedicionária Brasileira, tio de Thereza, com seu passado. Boa sacada da direção é a narrativa em dois tempos. De um lado do palco, recria-se a aventura do jovem pracinha que sofre com os bombardeios e o frio na trincheira. Do outro, a relação entre uma jovem enfermeira e o pracinha já velho. Talvez pela primeira vez explora-se no palco a história real da participação do Brasil na 2ª Guerra. Cabeça de Cachorro >>Criada a partir do texto homônino escrito por João Celso dos Santos, é a única das quatro histórias contada de forma descontinua, em quatro partes, intercaladas entre as outras três narrativas. Conta a aventura de um menino de 11 anos, interpretado por Antonio Edson, que sai de sua pequena cidade, sozinho, com a missão que lhe foi confiada por seu pai de ir até à cidade grande, um longa e difícil viagem. De seu êxito, no entanto, depende a vida de seu irmão.Trata-se de uma dessas sagas de superação, um rito de passagem para a idade adulta. A força dessa história se intensifica pela participação de todos os outros nove atores que se revezam em 20 diferentes personagens que cruzam a vida do menino, desde seus familiares a tipos como um ceguinho (Paulo André), um pregador (Eduardo Moreira), uma mulher-placa (Simone Ordones) e um vendedor de loteria (Chico Pelúcio). Preste atenção no cachorro, contribuição do grupo de bonecos Giramundo para o Galpão. Casal Náufrago >>Única das narrativas inspirada em texto anônimo. A mais urbana e a de maior imbricação entre o público e o privado, o que se reflete até no cenário que transita da intimidade do lar ao palco espetacularizado de um programa de TV. Eduardo Moreira e Nydia Del Picchia interpretam um casal, ele taxista, ela manicure, cuja pobreza interfere profundamente em sua capacidade de amar, admirar e sonhar. O Vestido Inspirado em texto de Maristela de Fátima Carneiro. Nessa história, Inês Peixoto é Maria, uma menina pobre que acalenta um sonho desde a infância, só realizado na idade adulta. Delicada, comovente, essa narrativa oferece um prazer a mais pela forma surpreendente como o cenografia, de Paulo Moraes e Carla Berri, é usada pelo atores. Preste atenção nas mágicas possibilidades que o grupo tira de um aparentemente simples e antigo guarda-roupas. E brilha no tratamento que dá à separação dos pais da garota, pela miríade de contradições exploradas, sem simplismos.