Galindo lança o livro Música - Pare para Ouvir O maestro João Maurício Galindo lança hoje, às 19 h, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2.073), o livro Música - Pare para Ouvir como parte da coleção Comunicação Hoje, da Editora Melhoramentos. Galindo é apresentador dos programas Pergunte ao Maestro e Encontro com o Maestro, da Rádio Cultura FM, e regente titular da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo e da Orquestra Jazz Sinfônica. Durante o lançamento, músicos da Orquestra Jovem farão duas apresentações no Teatro Eva Herz da livraria. O evento ainda contará com a presença dos autores dos demais títulos da coleção Comunicação Hoje.