Galerias do Brasil expõem em Nova York Quatro galerias brasileiras estão na segunda edição da Pinta, feira que reúne até amanhã os principais expoentes da arte moderna e contemporânea de 14 países, incluindo América Latina e ainda Espanha, Alemanha e Reino Unido, no Metropolitan Pavilion, de Nova York. As brasileiras participantes são a Arte em Dobro, do Rio, Bolsa de Arte, de Porto Alegre, e Galeria Nara Roesler e Gabinete de Arte Raquel Arnaud, de São Paulo. Além do Brasil, estão no evento estandes de galerias de arte dos EUA, Colômbia, Venezuela, Peru, Chile, Cuba e República Dominicana. A organização do evento espera vendas de US$ 10 milhões.