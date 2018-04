Galeria de Babel celebra parceria com a Magnum

Representante exclusiva da agência Magnum Photos no Brasil, a Galeria de Babel inaugura hoje, às 11 horas, no Centro Cultural Barco (Rua Virgílio de Carvalho Pinto, 422, Pinheiros, tel. 11/3825-0507) uma exposição de fotos de alguns de seus mais renomados integrantes, entre eles Elliott Erwitt, Martin Parr e Thomas Hoepker. A mostra traz também imagens de fotógrafos brasileiros e latino-americanos, como Martin Gurfein, Andreas Heiniger, Pedro Martinelli e Iatã Canabrava.

Proprietária da Galeria de Babel, Jully Fernandes trouxe ao Brasil , especialmente para a abertura da exposição, o mito da fotografia norte-americana Elliot Erwitt, o diretor executivo da Magnum Photos de Nova York, Mark Lubell, e o francês Jean-Luc Monterosso, diretor da Maison Européenne de La Photographie e organizador do Mês da Fotografia em Paris.

Paralelamente à mostra será realizado, no mesmo local, o 1º Magnum in Motion, festival de filmes que conta com o apoio da Agência Brasileira de Cinematografia (ABC) e reúne uma série de curtas e médias-metragens dirigidos por Elliott Erwitt, Martin Parr, Stuart Franklin e Bruno Barbey.

A mostra tem oito filmes, cinco deles dirigidos por Erwitt, que integra a Magnum desde 1953, quando foi convidado por Robert Capa, fundador da agência, em 1947, ao lado de Cartier-Bresson. Um dos mais conhecidos curtas de Erwitt é o documentário The Many Faces of Dustin Hoffman, realizado em 1968, um ano depois que o ator ganhou seu primeiro grande papel, o do recém-formado Benjamin de A Primeira Noite de um Homem (1967). Hoffman rodava, na época, o filme Pequeno Grande Homem, de Arthur Penn. A exposição da Magnum Photos permanecerá aberta até 12 de novembro.

Serviço

Magnum in Motion - Festival de Filmes. Exibição dos filmes: The Many Faces of Dustin Hoffman, Beauty Known no Pain, Good Nudes!, The Great Pleasure Hunt Japan e Red, White and Bluegrass, de Elliot Erwuitt; Agenda, de Martin Parr; Hotel Afrique, de Stuart Franklin; Mai 68, de Bruno Barbey. Galeria de Babel. Rua Virgílio de Carvalho Pinto, 422, 3822-0507. 10h/ 20 h (sáb. até 17 h; fecha dom.). Grátis. Até 12/11. Abertura hoje, às 19h