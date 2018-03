Galã do filme Crepúsculo é atropelado O ator Robert Pattinson, de 23 anos, protagonista do filme de vampiros Crepúsculo, foi atropelado ontem em Nova York por um táxi. Ele estava fugindo de um grupo de fãs quando saía de uma livraria em Manhattan. Aparentemente, foi apenas um susto para Pattinson, que conseguiu sair ileso do acidente. O ator, que atualmente está rodando em Nova York o filme Remember Me, abandonou o local caminhando. O acidente poderia ter sido mais grave, mas o taxista conseguiu frear o carro. O ator é a estrela do momento para os adolescentes americanos. Por sua participação Crepúsculo, recebeu três prêmios pelo MTV Movie Awards. EFE