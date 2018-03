Gafe ou montagem?

A Band diz ter sido vítima de um vídeo clandestino na internet, com direito a colagem de frases e distorção dos fatos, sobre os bastidores da cobertura da Festa de Parintins, transmitida pela rede em junho. Esta foi a reação da rede ao ser procurada pelo Estado para se manifestar sobre o novo hit do YouTube. No vídeo, Patrícia Maldonado e José Luiz Datena, âncoras da transmissão, referem-se ao evento de modo negativo. Patrícia diz que o apresentador oficial da festa "não é mais chato por falta de espaço". Já Datena briga com a técnica, abusa dos palavrões e parece cansado da cobertura. Procurados pelo Estado, organizadores do evento e representantes dos bois Caprichoso e Garantido demonstraram indignação. A Band, por meio de sua Assessoria de Imprensa, garante que em nenhum momento os apresentadores reclamaram do evento. Sobre a queixa de Patrícia, diz que ela se referia a um animador de torcida local. Já nos bastidores, o episódio causou tensão. Os apresentadores levaram pito da direção da casa, que atribui o vídeo a uma iniciativa da concorrência, pela perda dos direitos de Parintins.