Gabriel Villela dirige a festa da Inconfidência A cidade mineira de Ouro Preto terá mais uma manhã artística, hoje, feriado de Tiradentes, sob a batuta teatral de Gabriel Villela. O premiado encenador comanda a cerimônia de aniversário da Inconfidência, a partir das 10 horas, e, para tanto, recrutou Tiago Lacerda para viver Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, com direito a certa pirotecnia na encenação. A cantora Marina Machado, uma das vozes mais festejadas de Minas, que já cantou com Milton Nascimento, interrompe os shows de lançamento do novo disco para participar da programação. Este ano, também vão homenagear os 20 anos da promulgação da Constituinte.