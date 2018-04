Futebol em compasso de eletrônica

A Intrépida Trupe comemora 20 anos de vida marcando um golaço, literalmente. O tema escolhido para o mais novo espetáculo da companhia, que mistura circo, dança e teatro é nada menos que a paixão nacional - o futebol. Estréia neste fim de semana em São Paulo, após passagens pelo Rio e Belo Horizonte, Metegol, nome em espanhol para o pebolim paulista e o totó carioca. A idéia da montagem surgiu no fim de 2005, quando o cineasta Aluísio Abranches convidou o grupo para desenvolver um pebolim humano, a pedido de um cliente londrino. Mergulharam na pesquisa sobre a engenharia do jogo, transpondo cada mecanismo para os corpos dos artistas, e eis que o cliente de Abranches suspende o pedido. ''''Já tínhamos em mãos um trabalho imenso, totalmente detalhado. Com o patrocínio da Petrobrás, então, resolvemos criar, a partir daí, o nosso novo espetáculo'''', conta uma das diretoras artísticas da trupe, Valéria Martins. Não por acaso, a primeira cena de Metegol consiste em uma partida de pebolim humano. Presos a cordas elásticas, os 11 acrobatas do elenco giram com muito mais graça e leveza que aqueles bonequinhos duros das mesas do jogo. Um campo de gramado sintético todo estilizado foi criado pelos cenógrafos Israel Nunes e Zilda Moschkovich para abrigar as discussões com o juiz, as puxadas de camisa, os carrinhos, os dribles. Cláudio Baltar assina a criação, com Valéria, de todas as engenhocas que facilmente transportam nossa imaginação para o Maracanã, Morumbi ou Pacaembu. ''''O Baltar é o nosso Professor Pardal, nosso engenheiro circense'''', brinca Valéria. O auge fica por conta de uma bola de ferro de dois metros de altura, que serve de apoio para aquelas coreografias futebolísticas de muita categoria, e também para uma rede gigantesca pendurada no alto do teatro onde se enroscará todo o ''''time''''. Tudo apresentado em ricos movimentos minuciosos. A trilha sonora, realizada por Wladimir Gasper, heterônimo de Pedro Bernardes (casado com a cantora Marisa Monte), é original, como há alguns espetáculos a companhia já vem trabalhando. ''''Enriquece muito mais cada cena'''', justifica Valéria. A escolha de Bernardes, no entanto, surpreende: não há referência de quaisquer músicas brasileiras, ainda que Metegol fale do esporte do coração da Nação. Em vez da batucada, muita música eletrônica. ''''O caminho seguido por ele fugiu da obviedade. E exigiu um trabalho de campo extenso: saía pra se divertir com os amigos e lá estava gravando os ruídos emitidos numa pelada ou pelo totó, todos inseridos na trilha'''', explica Valéria. O novo espetáculo também faz uso da capoeira e do parkour, atividade criada nas ruas francesas no início dos anos 90 que tem por objetivo ultrapassar, com seu próprio corpo, qualquer tipo de obstáculo de uma forma rápida e eficiente, sem o auxílio de nenhum equipamento. E não pense que você ficará somente na torcida, defendendo seu time preferido. Você também pode ser convocado para dar um reforço no ataque - ou, pelo menos, esquentar o banco.