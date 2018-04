Furto na Argentina cancela Galactic FUNK: O grupo norte-americano Galactic, nova expressão do funk de New Orleans, teve seu primeiro show no Brasil cancelado minutos antes, já com o Bourbon Street cheio, anteontem. O motivo: o baterista Stanton Moore teve a bolsa roubada em Buenos Aires, onde tocaram um dia antes, e, sem documentos, não pôde embarcar.