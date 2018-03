Funeral privado para a atriz Farrah Fawcett O funeral da atriz americana Farrah Fawcett, morta na quinta-feira, não será aberto ao público, mas reservado à família e a pessoas próximas. A cerimônia será realizada na próxima quinta-feira, a partir das 16 horas, na Catedral de Nossa Senhora de Los Angeles, informou a própria igreja. Vítima de um raro tipo de câncer, a atriz tinha 62 anos e ganhou notoriedade na década de 1970 pela beleza e pela atuação no seriado de televisão Charlie?s Angels, conhecido no Brasil como As Panteras. Ela relatou sua luta contra o câncer em documentário intitulado Farrah?s Story, exibido no mês passado nos EUA.