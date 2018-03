Fundação abre inscrições para o 2.º semestre O Núcleo de Cultura da Fundação Armando Alvares Penteado (Rua Alagoas, 903, Higienópolis) está com inscrições abertas para diversos cursos no segundo semestre. Os temas são variados, incluindo áreas como Moda, História da Arte e Cinema. Cada curso tem periodicidade específica e as aulas vão de agosto a outubro. As inscrições podem ser feitas das 8 h às 21h30. Para a matrícula, são necessários apresentação de cópia do RG, do comprovante de residência e uma foto 3x4. Mais informações pelo telefone 3662-7085 ou pelo e-mail nucleo.informacao@faap.br. A programação completa está disponível no site www.faap.br/nucleocultura.