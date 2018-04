Funarte reabre complexo com novos espaços O Complexo Cultural Funarte São Paulo vai ser reinaugurado hoje, às 19h30, com coquetel, cerimônia oficial com a presença de Sérgio Mamberti, presidente da entidade, balé folclórico e exposição de pinturas. Às 21 horas é a vez de Ná Ozzetti pisar o histórico palco da Sala Guiomar Novaes para cantar clássicos do repertório de Carmen Miranda no bem-sucedido show Balangandãs. A noite de abertura é só para convidados, mas a partir de amanhã o espaço estará aberto ao público. Na sala 2, a atriz Denise Stoklos vai ficar em cartaz até o dia 7 de junho com o espetáculo Calendário de Pedra. Na Guiomar Novaes, palco de shows marcantes nos anos 70 e 80, a programação segue com Samba de Rainha (dia 16), Fabio Zanon (dia 17), Dona Zica (dia 23) e Orquestra de Contrabaixos Tropical (dia 24). O complexo cultural ganhou novos espaços dentro do galpão, que foi reformado e passa a ser dirigido pela atriz Esther Góes. As artes cênicas foram contempladas com duas novas salas, com arquibancadas. Outras duas serão destinadas às artes visuais, além de mais um espaço reservado para oficinas e ensaios de espetáculos. Serviço Calendário da Pedra. Com Denise Stoklos. Funarte - Sala 2 (100 lug.). Al. Nothmann, 1.158, 3662-5177. 6ª e sáb., 21 h; dom., 20 h. R$ 10. Até 7/6