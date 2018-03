Frases feitas H. L. Mencken dizia que os clichês têm origem no "medo do desconhecido", no temor do risco. Abaixo, uma lista dos mais usados: A: Abraçar uma causa B: Bêbado inveterado C: Chutar cachorro morto D: Design arrojado E: Estofo moral F: Fase negra G: Golpe de mestre H: Herança maldita I: llustre desconhecido J: Jovem de espírito L: Língua viperina M: Mãe só tem uma N: Notícia bombástica O: Os ossos do ofício P: Perfume inebriante Q: Queda vertiginosa R: Ritmo contagiante S: Selva de pedra T: Torrão natal U: Useiro e vezeiro V: Vida pregressa X: O X da questão W: Ter o seu Waterloo Z: Zona do agrião