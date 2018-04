Frases "Meu método não é simples. Eu faço perguntas complexas aos meus bailarinos e muitas dessas perguntas ficam sem respostas. No entanto, a minha preocupação é saber o que a minha companhia está pensando" "Procuro manter a mente aberta para novas ideias, dessa forma observo o que as pessoas estão sentindo, como entendem e sentem os próprios corpos" "O Brasil me causa impressões muito fortes. A mistura de culturas e etnias que vi na Bahia me impressionou: as pessoas se tocam, dançam juntas, o clima reduz o receio da proximidade. Nos países frios, ficamos fechados em casa, o que dificulta a movimentação" "No grupo, a cada apresentação, Discutimos, modificamos alguma coisa. As opiniões são diferentes, o que faz com que o processo de criação seja como um quebra-cabeças" "O início sempre é complicado, porque há uma série de caminhos e possibilidades, assusta utilizar os temas de maneira errada. Eu adio ao máximo o começo, sinto medo desse início, sei que preciso começar porque o espetáculo tem data para a estreia e eu preciso apresentá-lo" PINA BAUSCH