Frases "Ele mostra que não há descontinuidade radical entre a ciência moderna e a selvagem. Ambas estão fundadas no mesmo impulso e ele defende em seus livros o pensamento selvagem como um pensamento integral. Enfim, dissolve os raves equívocos que os europeus mantinham a respeito do outro. Dissolve o etnocentrismo" "Tristes Trópicos é um livro careta do ponto de vista literário, mas essa forma careta é também bastante inédita, pois mistura diário, etnografia, especulação filosófica, considerações estéticas, tudo estruturado de uma maneira bastante complexa, com avanços e flash-backs" "A antropologia vive uma reconstrução após 20 anos de bagunça, dentro de um ambiente mundial de extremo pessimismo em função de uma crise objetiva. E, sob essas condições, a obra de Lévi-Strauss é moderna por pensar a espécie humana como a trajetória de uma espécie que é personagem planetária"