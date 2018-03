Francisco de Oliveira abre seminário hoje O sociólogo e professor Francisco de Oliveira abre hoje no Folias o seminário O Homem Cordial, também título de sua palestra. No dia 1º de setembro será a vez do filósofo Paulo Arantes dar continuidade ao tema com Depois do Homem Cordial. Sob o título Cordial de Matar, no dia 9, o professor de literatura José Antonio Pasta aborda esse aspecto da constituição da Nação brasileira. O jornalista Valmir Santos e o diretor teatral José Fernando de Azevedo encerram o ciclo falando sobre O Teatro do Homem Cordial. O seminário é aberto ao público, com entrada grátis, e começa às 20 h. O Folias fica na Rua Ana Cintra, 213, tel. 3361-2223.