Francisco de Assis e a investigação histórica Vers Une Résolution de La Question Franciscaine Jacques Dalarun Fayard, 365 págs., R$ 168,48 A tradição intelectual francesa pratica, por vezes, o exercício de distinguir entre duas fases no trabalho de produção do historiador: a busca das fontes históricas e a busca dos significados contidos nelas. Distinção tênue, e até benéfica se estiver desacompanhada de juízos de valor, mas que já apareceu bem separada, em detrimento das duas etapas, por ser desagregadora. O esforço de encontrar fontes e interpretá-las é realizado pelo medievalista Jacques Dalarun, que analisa as possibilidades da questão franciscana - a dificuldade de escrever com solidez sobre a vida e o legado de Francisco de Assis, figura de extrema complexidade, que mudou os rumos do cristianismo a partir do século 12.