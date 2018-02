Francisco Cuoco faz leitura no Caixa Cênica Francisco Cuoco e Arlete Montenegro são os convidados especiais de hoje do projeto Caixa Cênica. Eles farão a leitura dramática da peça Quem Tem Medo de Virginia Wolf?, de Arthur Miller, às 19 h, no Grande Salão da Caixa Cultural (Praça da Sé, 111). A direção será de Maria Eugênica di Domenico. O evento tem entrada franca. O Caixa Cênica homenageia, nesta temporada, o ator Raul Cortez, morto em julho do ano passado. Até o fim de 2007 serão feitas leituras de peças que o ator encenou, como Amadeus, de Peter Shaffer, e A Hora e a Vez de Augusto Matraga, de Guimarães Rosa. Sempre às terças-feiras, quinzenalmente.