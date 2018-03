Francês vê novela

Como os franceses não são exatamente grandes consumidores de novelas, foi justamente um acordo com um novo canal francês um dos negócios que a Globo mais valorizou nessa última edição da MipCom, feira que reúne produtores e exibidores audiovisuais do mundo todo, em Cannes. De plataforma digital, o IDF 1 pode ser assistido em uma das 26 regiões administrativas da França, a Ilê de France. A novela Da Cor do Pecado inaugurou o pacote exportado e a expectativa é ampliar a parceria, já que as plataformas digitais vêm ganhando mais importância no mercado. A Globo International também estendeu sua presença na Albânia. O canal TV Klan, aberto e nacional, exibirá Duas Caras. O país exibe hoje, além de Páginas da Vida na faixa nobre, as produções Sete Pecados e Paraíso Tropical nos canais DigitalB e Top Channel, respectivamente. DRAMALHÃO NIPÔNICO Ainda em Cannes, a La Tele, canal especializado em telenovelas e voltado à comunidade hispânica no Japão, fechou contrato com a Globo para a exibição de mais de 700 horas por ano de produções brasileiras.