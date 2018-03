Francarlos Reis deixa a cena

O ator Francarlos Reis, de 67 anos, foi encontrado morto ontem, por um amigo, em seu apartamento em São Paulo. Até o fechamento desta edição do Caderno 2, a causa de sua morte ainda não havia sido revelada nem havia sido ainda definido o local do velório. Francarlos estava no elenco do musical A Noviça Rebelde, cuja temporada não será interrompida. Substituído pelo ator Dudu Sandroni, ele será homenageado no sessão de hoje à noite. Com mais de 60 espetáculos teatrais no currículo, Francarlos iniciou sua carreira em 1970. Quem viu, jamais esquece, por exemplo, da forma como expressava, em atuação a um só tempo contida e intensa, a dor e a indignação de um honesto e apagado funcionário público na peça Em Moeda Corrente do País, que tinha texto de Abilio Pereira de Almeida, direção de Silnei Siqueira, e lhe valeu uma indicação para o Prêmio Shell. Cinco anos depois, mais uma interpretação marcante prova a versatilidade de seu talento. No musical My Fair Lady ele canta, dança e, mais que tudo, brilha ao dar vida ao ?picareta? Alfred, um divertido bon vivant que é em tudo oposto ao citado funcionário e lhe valia aplausos calorosos do público ao fim de cada apresentação. Francarlos nasceu em Piracicaba, formou-se em Direito pela PUC de Campinas em 1965 e, em seguida, foi estudar no Rio, sonhando em seguir a carreira de diplomata. Mas uma viagem a Londres, em 1969, onde vê o musical Hair, provoca uma transformação radical em sua vida. Abandona os estudos e, como tinha formação também em música, passou a tocar piano numa boate em Copacabana. "Depois de ver Hair eu não sabia mais o que queria fazer da vida, mas tinha certeza de que não seria advogado", disse em entrevista ao Estado ano passado, às vésperas da estreia de A Cabra, espetáculo dirigido por Jô Soares, no qual contracena com José Wilker. Foi tocando piano na noite que recebeu, do ator Armando Bogus, o convite para fazer teste para um musical. Por uma dessas coincidências da vida, era justamente para a montagem de Hair no Rio. Francarlos fez o teste numa segunda-feira, na terça já ensaiava com integrante do coro do espetáculo. Nunca mais abandonou o teatro. Atuou sob a batuta de grandes diretores brasileiros, entre eles José Renato, fundador do Arena, Jorge Takla, Flávio Rangel, Gianni Ratto, Antônio Abujamra, Fauzi Arap e Silnei Siqueira. Deu vida a personagens criados por Molière, Chekhov, Vianinha, Millôr Fernandes, José Vicente, Gogol, Gorki, Alcides Nogueira, Mário Viana e muitos outros. Todo ator tem seus trabalhos prediletos, não necessariamente os de maior sucesso de público e crítica. Francarlos tinha o seu, era Pasolini, Morte e Vida, texto do francês Michel Azama, encenado no Brasil pelo norte-americano Stephan Yarian. Destacava também entre os espetáculos que mais prazer lhe proporcionaram como ator O Doente Imaginário, de Molière, dirigido por Silnei Siqueira. Atuou pouco em TV, fez uma única novela, Venha Ver o Sol na Estrada, sob direção de Antunes Filho, na Record, em 1973. Fez ainda algumas participações teleteatros, entre eles Vestido de Noiva, mais uma vez sob direção de Antunes. Homem de hábitos muito simples, gostava de encontrar amigos para uma caipirinha no Restaurante Planeta?s. "Não quero chegar ao topo. Sou uma criança com um ideal inatingível: ser gente com todas as letras maiúsculas." Principais peças 1970 - Hair, direção de Ademar Guerra 1981 - Os Órfãos de Jânio, direção de Antônio Abujamra 1982 - O Jardim das Cerejeiras, direção de Jorge Takla 1989 - O Doente Imaginário, direção de Silnei Siqueira 1990 - Os Pequenos Burgueses, direção de Jorge Takla 1994 - O Inspetor Geral, direção de Antônio Abujamra 1996 - Porca Miséria, direção de Gianni Ratto 2000 - Visão Cega, direção de José Renato 2004 - Galeria Metrópole, direção de Paulo Capovilla 2007 - My Fair Lady, direção de Jorge Takla 2008 - Mãe É Karma, direção de Elias Andreato 2008 - A Cabra, direção de Jô Soares 2009 - Noviça Rebelde, direção de Charles Moeller e Claudio Botelho Repercussão "Ficamos chocados. Ele trazia muita felicidade para o elenco do espetáculo, especialmente as crianças, muito apegadas a ele por conta de seu papel, o tio Max. Vai ser difícil dar a notícia para elas." CLÁUDIO BOTELHO DIRETOR MUSICAL DE A NOVIÇA REBELDE "É um grande amigo, companheiro de profissão, que deixa um vazio enorme. Francarlos era um exemplo de caráter forte, determinação, de dedicação ao teatro. É uma pena que tenha sido reconhecido apenas nesses últimos dois anos, com os musicais. Ele sempre foi brilhante." JOSÉ RENATO, DIRETOR "Antes de mais nada, perco um amigo, que conheço desde 1970, da época do Hair. Sempre o admirei por seu talento e por seu particular senso de humor, que via na vida as qualidades e o ridículo das coisas, ele não abria mão disso. Estou muito emocionado. Grande ator e excelente colega de trabalho." JOSÉ WILKER, ATOR "Francarlos foi um companheiro de trabalho de longa jornada, fizemos três peças juntos e sempre nos demos muito bem. Estava contente que a carreira dele estava indo para o rumo dos musicais. Ele era musical, tocava piano, tinha uma voz muito boa, ritmo. Estou em estado de choque. Excelente companheiro, ator, diretor, só tenho elogios. É uma das perdas terríveis do teatro, porque ele era um homem de teatro." MIRIAM MEHLER, ATRIZ "Conhecia o Francarlos há muito tempo. Sempre bacana, de muito talento, um excelente ator, diretor e produtor." ELIAS ANDREATTO, ATOR