França indica Persépolis ao Oscar 2008 A animação Persépolis, da franco-iraniana Marjane Satrapi e do francês Vincent Paronnaud, foi escolhida para representar a França na categoria de melhor filme estrangeiro do Oscar 2008, anunciou o Centro Nacional de Cinema (CNC) francês. Satrapi e Paronnaud deram forma de longa-metragem à visão inocente, fantástica e absolutamente lúcida dos eventos e das esperanças perdidas no Irã durante a revolução islâmica de 1979, que derrubou o último Xá da Pérsia, Reza Pahlevi. Apesar das críticas do regime iraniano, que taxou a animação de "islamófoba", Persépolis venceu o Prêmio do Júri no Festival de Cannes deste ano.