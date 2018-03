França devolve obra de Matisse apreendida por nazistas em 1941 Os herdeiros do judeu-alemão Harry Fuld Jr., que teve um quadro de Matisse roubado pelos nazistas em 1941, recuperaram anteontem a obra pelas mãos da ministra francesa de Cultura, Christine Albanel. Le Mur Rose (1898) estava no museu Pompidou de Paris, junto com outras obras confiscadas na época. Graças ao trabalho da historiadora Marina Blumberg foi possível rastrear o verdadeiro proprietário.