Fox coloca séries na internet

Após colocar na web episódios de 9mm: São Paulo, a Fox está testando um sistema que visa a disponibilizar séries dos canais Fox e FX, além de documentários da NatGeo, no portal Mundo Fox (www.mundofox.com.br). Já é possível assistir aos primeiros anos de 24 Horas e Uma Família da Pesada e à episódios de My Name Is Earl e Dexter. Para ter acesso gratuito aos vídeos é necessário fazer um cadastro e, como o projeto está sendo desenvolvido na Argentina, ainda há material em espanhol. A Fox não informa se os episódios das séries serão colocados na web logo após a exibição na TV. Isso depende de negociação com anunciantes das reprises desses capítulos. A Fox também não divulga a data de lançamento do serviço, mas diz que será "muito em breve". JÁ NO AR Episódios antigos de séries da Disney (no ar na Sony e AXN) já estão na TV Terra (www.terra.com.br) de graça. Mas, a partir da próxima semana, duas atrações que estreiam novas temporadas na Sony estarão na internet no mesmo dia: Grey?s Anatomy, na segunda-feira; e Desperate Housewives, na quarta-feira. Os episódios ficarão disponíveis durante uma semana. O diretor-geral do Terra Brasil, Paulo Castro, explica que, antes, a janela de exibição de séries na web era igual à da TV aberta, ou seja, eles tinham de esperar a TV aberta exibir o episódio para depois oferecê-lo aos internautas. "Agora, a janela é igual à da TV paga", fala Castro. Entre as TVs abertas, a Globo disponibiliza conteúdo apenas para assinantes da Globo.com. Já a Record criou o Mundo Record (www.mundorecord.com.br), com a íntegra de suas atrações na web gratuitamente. Um episódio da série A Lei e o Crime, por exemplo, já conta com 30 mil acessos.