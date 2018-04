Fotos exibem o começo do sucesso dos Rolling Stones Este livro apresenta mais de 300 fotografias da banda inglesa The Rolling Stones. Feitas entre março de 1965 e maio de 1966 pelo fotógrafo dinamarquês Bent Rej, elas mostram um período em que o grupo estava consolidando o seu estrelato. As imagens retratam tanto os Stones no palco como nos bastidores. Com acesso privilegiado - era amigo dos roqueiros -, Rej pôde acompanhar a primeira turnê pela Europa, quando o conjunto lançou Satisfaction. Nas fotos de Rej, os músicos, curtindo os primeiros frutos do sucesso, revelam-se inseguros; Mick Jagger, o vocalista, era a exceção. O prefácio da obra é de Bill Wyman, que foi baixista da banda por quase 30 anos e escreveu Rolling With The Stones.