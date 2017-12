Fotos do Brasil em exposição na Argentina A capital argentina inaugurou ontem a 3.ª edição da Buenos Aires Photo, com o Brasil como país convidado entre mais de 30 galerias internacionais de nove países. O Brasil participa com o acervo do Instituto Moreira Salles, que inclui fotos de Marc Ferrez e do antropólogo Claude Lévi-Strauss. A Buenos Aires Photo é a única feira de arte especializada em fotografia na América Latina. As obras contemporâneas serão expostas durante cinco dias no Palais de Glace, no bairro da Recoleta. O evento conta com um guia virtual que os visitantes poderão baixar do site www.buenosairesphoto.com e com o qual poderão percorrer as instalações. EFE