Fotojornalistas fazem retrospectiva de 2015

“É do jornalismo que se extrai as melhores imagens na fotografia”, diz a fotógrafa Luludi Melo, uma das curadoras da FotoRetrospectiva 2015, que será inaugurada nesta terça-feira, 19, no Piso Jurupis do Shopping Ibirapuera. A mostra realizada pela Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos no Estado de São Paulo (Arfoc-SP) repassa o ano passado por meio de uma seleção eclética de 80 trabalhos de 59 fotojornalistas – e aproveita a ocasião para homenagear o fotojornalista Marcelo Min, que morreu em agosto, aos 47 anos.

Sendo assim, a exposição apresenta uma das últimas imagens feitas por Min, a de uma senhora que, usando roupa vermelha, é hostilizada na Avenida Paulista por um grupo anti-PT durante manifestação contra a presidente Dilma Rousseff. A foto convive na retrospectiva com registros de tantos outros fatos marcantes de 2015, mas também com retratos especiais como o da série dos “meninos prateados”, feita pelo repórter fotográfico do Estado, Tiago Queiroz. “A boa fotografia é aquela que informa e tem conteúdo, em detrimento das imagens meramente ilustrativas baseadas apenas na plasticidade”, afirma o fotojornalista Luiz Carlos Murauskas, que assina também a curadoria da mostra ao lado do fotógrafo do Estado Nilton Fukuda.

Para esta que é a 11.ª edição da retrospectiva promovida pela Arfoc-SP (agora com patrocínio da Canon), a entidade recebeu 565 fotos de 130 profissionais. Entre os temas destacados pelos curadores, os visitantes da exposição poderão apreciar e lembrar da “lama do maior acidente ambiental ocorrido no Brasil”; do “protesto dos professores no início do ano e o dos alunos no final de 2015”; e até do “fiasco da seleção na Copa América” em contrapartida às “emoções dos jogos Pan-Americanos”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

FOTORETROSPECTIVA 2015 - 11ª MOSTRA ANUAL DE FOTOJORNALISMO

Shopping Ibirapuera. Av. Ibirapuera, 3.103, Moema, tel. 5095-2300. 2.ª a sáb., 10h/22h, dom., 14h/20h. Grátis. Até 21/2. Abertura na terça-feira (19), às 19 h